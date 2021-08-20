МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Москве, продолжавшиеся почти три часа, завершились, передает корреспондент РИА Новости.

Переговоры начались в 14.07 мск и завершились в 17.04, в общей сложности продолжались почти 3 часа.

Лидеры планировали обсудить отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане и минские договоренности.

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что переговоры прошли в конструктивной деловой обстановке, обсуждались перспективы развития отношений.

"Наши сегодняшние переговоры с госпожой федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной, деловой обстановке. Мы подробно, в том числе с участием делегаций, обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.