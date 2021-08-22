КИЕВ, 22 авг — ПРАЙМ. Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис анонсировал выплату макрофинансовой помощи ЕС Украине в течение ближайших недель в случае позитивной динамики выполнения условий программы Международного валютного фонда (МВФ). Меркель заявила о начале переговоров по транзиту газа через Украину

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко и Домбровскис обсудили прогресс в выполнении текущих договоренностей, которые являются условием получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС.

"Что касается макрофинансовой помощи (ЕС — ред.)… в общем условия макрофинансовой программы Украина выполнила. То есть, сейчас важно, как развивается ситуация с программой Международного валютного фонда, и если есть позитивное развитие с программой МВФ, то можно сказать, что в течение ближайших недель мы сможем выплатить следующий транш макрофинансовой помощи. В любом случае, со стороны Евросоюза мы будем продолжать поддерживать Украину как политически, так и финансово", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев ожидает летом заключения договоренности на уровне персонала (staff level agreement) с МВФ по программе кредитования. Он отмечал, что Украина получит очередной транш кредита, если в стране снова начнет работать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), будет введена уголовная ответственность за недостоверное и несвоевременное декларирование, а также будет принята новая редакция законопроекта по Высшему совету правосудия. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Киев может летом получить по меньшей мере один транш кредита от МВФ.