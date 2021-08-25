МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Индонезия одобрила применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Индонезия. Индонезия стала 70-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", — говорится в сообщении.

Таким образом, отмечает РФПИ, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек, — это более 50% населения Земли.

"Индонезия является одной из наиболее населенных стран Азии, и включение препарата "Спутник V" в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире… Одобрение вакцины в Индонезии основано на тщательной оценке данных и позволит стране успешнее бороться с пандемией", — прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" — одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.