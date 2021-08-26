Доверие потребителей к экономике Германии в сентябре снизилось до минус 1,2 пункта
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в сентябре снизилось до минус 1,2 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижение показателя только до минус 0,7 пункта.
Значение августа было пересмотрено до минус 0,4 пункта с минус 0,3 пункта.
Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в августе снизился до 40,8 пункта с 54,6 пункта в июле. При этом индекс ожидания роста заработных плат увеличился до 30,5 пункта с 29 пунктов в июле. Кроме того, "готовность потребителей покупать" уменьшилась до 10,3 пункта с 14,8 пункта месяцем ранее.
"Значительный рост заболеваемости (ковидом — ред.), ухудшение динамики вакцинации и дискуссии о том, как следует лечить невакцинированных людей в будущем, заметно обеспокоили потребителей. Они опасаются, что ограничения могут быть ужесточены снова. Это, по-видимому, в настоящее время удручает потребителей", — прокомментировал данные эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).
https://1prime.ru/world/20210826/834531992.html