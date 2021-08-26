МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в сентябре снизилось до минус 1,2 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Курс евро снижается к доллару на статистике из Германии

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижение показателя только до минус 0,7 пункта.

Значение августа было пересмотрено до минус 0,4 пункта с минус 0,3 пункта.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в августе снизился до 40,8 пункта с 54,6 пункта в июле. При этом индекс ожидания роста заработных плат увеличился до 30,5 пункта с 29 пунктов в июле. Кроме того, "готовность потребителей покупать" уменьшилась до 10,3 пункта с 14,8 пункта месяцем ранее.

"Значительный рост заболеваемости (ковидом — ред.), ухудшение динамики вакцинации и дискуссии о том, как следует лечить невакцинированных людей в будущем, заметно обеспокоили потребителей. Они опасаются, что ограничения могут быть ужесточены снова. Это, по-видимому, в настоящее время удручает потребителей", — прокомментировал данные эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).