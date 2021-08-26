МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Минфин США разрешил гуманитарным организациям предоставлять помощь Афганистану на фоне опасений, что санкции против талибов не позволят им оказывать помощь стране, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

США признали "Талибан"* террористической группировкой после терактов 11 сентября 2001 года. С тех пор базирующимся в США организациям запрещено оказывать талибам любую материальную поддержку. Сообщается, что разрешение минфина является ответом на возникшее давление со стороны гуманитарных организаций о необходимых им гарантиях того, что они не будут наказаны за оказание гумпомощи Афганистану и за связанные с ней финансовые операции. СМИ: финансовые компании США боятся работать с Афганистаном

Захват талибами власти в Афганистане в начале августа, а также всех правительственных учреждений и частных институтов вызвал опасения, что санкции против движения не позволят гуманитарным организациям доставлять помощь в страну. Отмечается, что многие международные гуманитарные фонды приостановили свою работу с Афганистаном, несмотря на ухудшающуюся там ситуацию.

"Мы предпринимаем шаги, чтобы продолжить оказывать гумпомощь, чтобы помочь афганскому народу", — приводит газета слова чиновника из минфина США.

В то же время он отметил, что власти США не сокращают санкционное давление на лидеров талибов и доступа группировки к международной финансовой системе.

В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

* Террористическая организация, запрещенная в России