МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. За время пандемии коронавируса, когда по всему миру миллионы людей оказались на самоизоляции и были вынуждены перейти на удаленную работу, в мировой экономике произошла масштабная трансформация.

Как пишет агентство Bloomberg, сейчас многие компании отдают предпочтение так называемой новой "гибридной" форме труда. Это совмещение удаленной и офисной работы.

Агентство отмечает, что пандемия сместила привлекательность для работников с крупных городов на другие места для жизни.

Как подсчитали экономисты, переход на "гибридную" работу нанесет серьезный удар по экономике в центрах городов США. Именно отсюда, как показала практика, в пандемию произошел наибольший отток людей. Это было спровоцировано тем, что большое количество сотрудников работали удаленно.

Помимо этого, здесь резко сократились продажи в кафе, магазинах и парикмахерских. Из-за отсутствия необходимости ездить в центр резко сократилось использование общественного транспорта. В качестве примера издание приводит Манхэттен: здесь траты на досуг продолжат падать как минимум на 13%.

По мнению экспертов, трансформация формы труда будет иметь болезненные последствия для многих городских предприятий.

Но есть и плюсы: за счет "перестройки" смогут оживиться малые города и пригороды. Здесь спрос на недвижимость вырос.

Что касается прогноза, то дельта-штамм быстро распространяется по всему миру. Это меняет планы сотрудников вернуться в офисы.