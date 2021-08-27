МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по окончательной оценке, упал до 70,3 пункта с июльских 81,2 пункта, сообщается на сайте университета. Доходы населения США в июле выросли на 1,1%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 70,7 пункта в месячном выражении. По первой оценке показатель упал до 70,2 пункта.

Индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, опустился до 78,5 пункта с 84,5 пункта в июле. По первой оценке показатель упал до 77,9 пункта. Индекс экономических ожиданий снизился до 65,1 пункта с 79 пунктов месяцем ранее. Предварительная оценка показывала снижение индекса до 65,2 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.