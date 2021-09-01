МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июле сократился на 53,1% к докризисному уровню (июлю 2019 года) после июньского падения на 60%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

При этом по сравнению с июлем 2020 года мировые пассажирские авиаперевозки выросли в минувшем месяце на 123,9%. "Глобальное восстановление авиаперевозок улучшилось в июле благодаря развертыванию вакцинации и аппетиту к поездкам в течение традиционно загруженного лета в северном полушарии", — говорится в сообщении.

Объем международных пассажирских авиаперевозок в июле упал на 73,6% к июлю 2019 года, внутренних — на 15,6%.

Согласно данным IATA, самое сильное падение к докризисному уровню было зафиксировано в странах Ближнего Востока (-73,2%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (-62,7%).

Снижение в Европе составило 56,5%, в странах Латинской Америки – 44,5%. Самое умеренное снижение наблюдалось в Северной Америке — на 28,5%.

В сообщении также отмечается, что в России зафиксированы лучшие результаты в июле – внутренние перевозки за отчетный месяц выросли на 28,9% к докризисному уровню.

Указывается, что спрос на путешествия в стране по-прежнему поддерживается бурным ростом внутреннего туризма. Популярностью летом пользуются города на берегу моря, в частности Сочи, где за июнь количество внутренних пассажиров выросло на 64%.

По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в июле вырос в 2,2 раза в годовом выражении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ подскочил в 44,2 раза, внутренних – вырос в 1,5 раза.