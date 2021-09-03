МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря про политику санкций от некоторых стран, заявил, что это продолжение навязывания ими своей линии. Песков: Россия не считает санкции конструктивной мерой

"Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Ну, вы понимаете, дело ведь в чем, дело в том, чтобы эти уроки, они есть, эти уроки, но чтобы они были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику. Вот про Афганистан говорят,… залезли туда, совершили ошибок много, а в то же время в отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции — это что такое? Это продолжение той же политики навязывания своих стандартов", — сказал Путин, комментируя в рамках пленарной сессии ВЭФ ситуацию в Афганистане и ее последствия.

"Дело не в России, дело и в других странах, в том числе в странах Азиатско-тихоокеанского региона и в Латинской Америке, да везде, по всему миру. Если капитальные какие-то выводы будут сделаны, то тогда мы можем быть свидетелями каких-то глобальных изменений в мировой политике. Ну а конец это доминирования или не конец, знаете что, прежде всего зависит от экономического потенциала тех стран, которые присутствуют на международной сцене", — отметил президент РФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.