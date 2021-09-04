МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Власти Китая запретили работодателям использовать убийственный график "996", который предполагает шестидневную рабочую неделю со сменами по 12 часов. Как пишет агентство Reuters, часть китайцев огорчила эта новость.

В частности, отдельные сотрудники китайской технологической компании ByteDance (владелец сервиса TikTok) с ужасом обнаружили, что из-за этого запрета их зарплаты за август сократились на 17%. Это произошло именно из-за отмены "996".

"Моя рабочая нагрузка на самом деле не изменилась. Но, к сожалению, зарплата стала ниже", — заявил менеджер по продуктам в компании.

Что касается китайской социальной сети Weibo, то здесь сотрудники также активно обсуждают падение зарплат из-за сокращения рабочей недели. Пост служащего о том, следует ли бизнесу повышать зарплаты с целью компенсировать персоналу потерю сверхурочных и удержать кадры, набрал свыше 120 миллионов просмотров.

"Получив свою зарплату в этом месяце, я хочу знать — есть ли другие компании в Шанхае, которые все еще практикуют "996"", — пишет пользователь.

Но правительство Поднебесной озаботилось вопросом соблюдения прав граждан не только в технологическом секторе. Также в зоне особого внимания остаются компании, занимающиеся доставкой. Их часто обвиняют в стремлении ускорить работу курьеров в ущерб их безопасности: с целью избежать несчастных случаев, власти рассматривают возможность увеличить количество перерывов для курьеров.

Например, пишет агентство, крупная китайская служба доставки Meituan, ранее также отказавшаяся от графика "996", уже объявила о согласии предоставить своим сотрудникам дополнительное время для отдыха.

Что касается отдельных регионов страны, то, например, власти города Сямынь потребовали предоставлять курьерам перерыв в 20 минут каждые четыре часа работы. Но в соцсети Weibo это требование восприняли неоднозначно. По мнению компании, такие обязательные перерывы могут негативно сказаться на доходах курьеров, так как последние получают оплату за каждый доставленный заказ.

"Разве они не будут ездить еще быстрее?" — пишет один из пользователей.