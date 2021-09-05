МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Поднебесная может помочь миру справиться с проблемой нехватки микросхем, из-за которой тормозится глобальная экономика.

В частности, пишет агентство Bloomberg, китайская корпорация Semiconductor Manufacturing International (SMIC) решила вложить 8,87 миллиарда долларов в строительство новых производственных мощностей в Шанхае. Это приведет к значительному увеличению производственных мощностей в стране.

Отмечается, что компания подписала соглашение о создании завода по производству полупроводников в Линь-Ганг (зона свободной торговли Шанхая). Здесь были отменены пошлины.

Такие зоны были созданы властями Китая на территории страны с целью привлечения иностранных инвестиций и развития торговли.

Новый завод будет рассчитан на выпуск 100 тысяч 28-нанометровых пластин в месяц. Производство будет зарегистрировано как совместное предприятие с правительством Шанхая. Уставной капитал составит 5,5 миллиарда долларов, коммерческой структуре будет принадлежать не менее 51% акций.

После обнародования проекта акции SMIC подскочили на 2,7% в Гонконге и на 4,8% в Шанхае.