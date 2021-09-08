БРЮССЕЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании (COREPER) в среду в очередной раз согласуют продление на шесть месяцев — до марта 2022 года — действующих с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональных санкций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Биткоин дешевеет на новостях из Сальвадора

Заседание комитета постпредов начнется в 9.30 по местному времени (10.30 мск).

Пункт о продлении санкций значится в повестке заседания в числе не требующих предварительного обсуждения, а значит, будет согласован автоматически. Постпреды запустят техническую процедуру письменного утверждения данного решения странами союза, после чего решение о продлении будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу не позднее 15 сентября.

Санкции, как ожидается, будут продлены до 15 марта 2022 года.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они до последнего момента распространялись на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).

Двенадцатого марта этого года ЕС в очередной раз на шесть месяцев (до 15 сентября 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции. Названы факторы, определяющие курс криптовалюты на следующей неделе

Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.