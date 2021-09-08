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2021
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Евросоюз продлил персональные санкции по Украине
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Постпреды ЕС согласовали продление до марта 2022 года персональных санкций по Украине, запущена техническая процедура оформления, сообщает источник. ПРАЙМ, 08.09.2021
украина, санкции, ес, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Постпреды ЕС согласовали продление до марта 2022 года персональных санкций по Украине, запущена техническая процедура оформления, сообщает источник.