КИЕВ, 8 сен — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины на заседании в среду предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести на пять лет санкции против 24 юрлиц и 6 физлиц, причастных к постройке Крымского моста, сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Евросоюз продлил персональные санкции по Украине

"На своем заседании кабинет министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации так называемого моста через Керченский пролив, организации сообщения временно оккупированного Крыма с территорией РФ и незаконной перепланировке парковых территорий и объектов культурного наследия на территории Севастополя", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, санкции против юрлиц затронут их имущество, запретят проведение экспортно-импортных операций и заблокирует вывод капитала с Украины. Санкции против физлиц запретят им въезд на территорию Украины, заблокируют возможность распоряжаться имуществом на территории страны.

Вместе с тем ведомство не уточняет перечень юрлиц, по отношению к которым планируется ввести санкции, а также не указывает, против граждан какой страны будут введены ограничения.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".