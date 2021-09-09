МЕХИКО, 9 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов Мексики представило в парламент проект бюджета на следующий год, который прогнозирует рост ВВП страны на 4,1%, ранее власти оценивали его на уровне 3,6%. Услуги связи в России незначительно подешевели

"В прогнозах государственных финансов на 2022 год используется темп роста ВВП на уровне 4,1%. Заложенная цена мексиканской экспортной смеси (нефть — ред.) составляет 55,1 доллара за баррель, а объем нефтедобычи — 1826 тысяч баррелей в день", — говорится в сообщении министерства.

Специалисты министерства ожидают, что годовая инфляция в 2022 году достигнет 3,4%, средняя процентная ставка будет находиться на уровне 5%, а обменный курс национальной валюты составит 20,3 песо за доллар США.

В апреле 2021 года правительство Мексики прогнозировало более умеренный рост ВВП — на 3,6% в 2022 году, базовый сценарий ЦБ страны предсказывает рост на уровне 3% с возможными вариациями в диапазоне 2-4% из-за неопределенности прогнозов ввиду продолжающейся пандемии. Аналитики ждут от Банка России умеренной жесткости

По оценке минфина, доходы бюджета в реальном выражении вырастут в 2022 году на 7,5%, а уровень госдолга составит около 51% ВВП.

В бюджет Мексики на 2022 год заложено повышение расходов на социальную защиту (+12,8%), здравоохранение (+15,2%). Рост физических инвестиций государства составит 12,8%, а общий рост государственных расходов в реальном выражении — 4,7%.