МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Вопрос о введении единой валюты России и Белоруссии не стоит на повестке дня, перспективы пока не очевидны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эксперт прокомментировал переговоры России и Белоруссии

"Об этом пока речи не идет, вчера об этом в частности говорили оба президента, мы задавали вопрос про это. Пока они (перспективы — ред.) не просматриваются", — сказал Песков на вопрос журналистов о том, возможно ли воздание единой валюты Союзного государства и когда это может произойти.

Владимир Путин и Александр лукашенко по итогам переговоров в четверг заявили о согласовании ряда союзных программ, предусматривающих в частности интеграцию валютных систем, разработку общих принципов взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к общей промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании ообъединенного рынка газа