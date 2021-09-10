МИНСК, 10 сен — ПРАЙМ. Российский бизнес сможет нарастить деловую активность в Белоруссии, увеличить экспорт, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Песков прокомментировал возможность создания валюты Союзного государства

"У российского бизнеса появится возможность нарастить свою деловую активность в Белоруссии, запустить новые совместные предприятия, увеличить экспорт", — сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.

Соответственно, белорусская сторона также получит доступ к российским госзакупкам, мерам поддержки, субсидиям, а также расширит рынок сбыта промышленной и сельхозпродукции, сможет в упрощенном порядке привлекать российские инвестиции, добавил Мишустин.

Премьер также отметил, что необходимо максимально снизить тарифы на роуминг между Россией и Белоруссией.

"Считаем, что нужно унифицировать законодательство в области и почтовой связи, и постоянной инфраструктуры коммуникационных сетей, максимально сократить расходы на роуминг в Союзном государстве", — сказал Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

Число железнодорожных маршрутов между городами России и Белоруссии будет увеличено, заявил премьер-министр России.

"В транспортной сфере, несмотря на пандемию коронавируса, мы увеличим число железнодорожных маршрутов, которые соединяют города России и Белоруссии", — сказал Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

Он также напомнил, что президентами принято решение в полном объеме возобновить авиасообщение между странами из аэропортов, которые, в том числе, открыты для международных рейсов.

На заседании Совета министров Союзного государства Мишустин отметил, что предстоит одобрить Основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на текущий и два ближайших года, а также 28 отраслевых союзных программ.

В рамках программ Союзного государства РФ и Белоруссии будут синхронизированы трудовое, социальное законодательство и меры поддержки семей с детьми, заявил Михаил Мишустин.

Он выразил уверенность в том, что граждане по достоинству оценят этот шаг.

"Положительный момент интеграции должны почувствовать граждане России и Белоруссии. В первую очередь мы должны решать вопросы, которые волнуют их, прежде всего", — подчеркнул он.

"Нужно, чтобы у людей была возможность работать на территории Союзного государства, получать доход, пенсии, пользоваться социальной поддержкой — и все это на равных условиях", — пояснил премьер.