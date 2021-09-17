ТАШКЕНТ, 17 сен — ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести в республике экономический форум Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году, настаивает на ускорении принятия программы промышленной кооперации ШОС.

"Мы также готовы провести экономический форум и неделю промышленной инновации Шанхайской организации сотрудничества в следующем году в Узбекистане", — сказал Мирзиеев, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Душанбе.

Президент Узбекистана отметил важность ускорения принятия программы промышленной кооперации ШОС.

"Практическим механизмом ее реализации станет создание центров кооперации в наших странах", — добавил Мирзиеев.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.