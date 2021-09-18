КИЕВ, 18 сен — ПРАЙМ. Украинская компания ДТЭК согласовала поставку двух партий угля из США общим объемом 150 тысяч тонн, поставщиком выступит американская HC Trading (Heidelberg Cement Group), сообщила в субботу пресс-служба ДТЭК Энерго. На Украине пока не боятся прекращения транзита газа в Европу

"ДТЭК согласовал с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку на Украину двух судовых партий американского энергетического угля. Общий объем договоренностей с поставщиком составляет 150 тысяч тонн. Ожидается, что уголь будет доставлен на Украину двумя судовыми партиями: первая — в декабре 2021, вторая — в январе следующего года", — говорится в сообщении в Facebook компании.

Отмечается, что это уже второй контракт компании на импорт угля из США. Первый на поставку 75 тысяч тонн был подписан с другим поставщиком в конце августа.

В августе этого года ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши. Ранее первый замминистра энергетики страны Юрий Власенко сообщил, что Украине необходимо накопить на складах около 16 миллиона тонн угля для стабильного прохождения отопительного сезона.