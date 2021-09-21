МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Более 40 офицеров, участвовавших в попытке переворота в Судане, задержаны, аресты на данный момент продолжаются, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Судана. Посольство Судана опровергло информацию о просьбе об экономической помощи

Ранее СМИ сообщили, что армия Судана заявила во вторник о предотвращении попытки переворота, танки перекрыли ряд дорог в Хартуме. Высокопоставленный суданский военный источник подтвердил РИА Новости, что в стране была предпринята попытка военного переворота.

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.