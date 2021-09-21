МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост ВВП России в 2021 году на 2,7% против ожидавшихся в мае 3,5%, следует из осеннего экономического доклада организации. ОЭСР прокомментировала восстановление мировой экономики после COVID

В то же время в 2022 году организация теперь ожидает роста российской экономики на 3,4%, а не на 2,8%, как весной.

В 2020 году, по оценке ОЭСР, российская экономика сократилась на 2,5%.

Инфляция в РФ, по оценке ОЭСР, в текущем году составит 6,1% — это на 0,2 процентного пункта выше, чем ожидалось в мае. В 2022 году ОЭСР теперь ждет инфляцию в России на уровне 5,5% вместо 4,5%, ожидавшихся в предыдущем прогнозе.

ОЭСР также ухудшила прогноз ВВП США с 6,9% до 6%. В следующем году, согласно докладу, американская экономика вырастет на 3,9% против ожидавшихся в мае 3,6%. В минувшем году, по оценкам ОЭСР, ВВП США упал на 3,4%. Кроме того, ОЭСР прогнозирует инфляцию в США в 2021 году на уровне в 3,6%, что на 0,7 процентного пункта выше показателя, прогнозировавшегося в мае. Прогноз по инфляции на 2022 год был повышен на 0,5 процентного пункта, до 3,1%. ОЭСР также отметила, что в США занятость остается ниже уровня, зафиксированного до пандемии.

Организация сохранила прогнозы по росту ВВП Китая на 2021 и 2022 годы, ОЭСР по-прежнему ожидает роста экономики Китая на 8,5% в текущем году и на 5,8% в следующем. В то же время ОЭСР понизила прогнозы по инфляции в Китае по сравнению с майскими: на 2021 год до 1,2% с 1,5%, на 2022 год — до 2,2% с 2,4%.

Кроме того, ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2021 год до 5,3% с 4,3%, ожидавшихся в мае, на 2022 год прогноз роста ВВП также улучшен — на 0,2 п.п., до 4,6%. В 2020 году, по оценке организации, ВВП еврозоны снизился на 6,5%. ОЭСР также улучшила прогнозы роста ВВП на 2021 год для Франции, Италии и Испании — до 6,3%, 5,9% и 6,8% соответственно. Для крупнейшей европейской экономики, Германии, прогноз ухудшен на 0,4 п.п. — до 2,9%. Инфляция в еврозоне, по мнению ОЭСР, в 2021 году составит 2,1%, что на 0,3 п.п. выше майского прогноза. При этом самая высокая инфляция ожидается в Германии — на уровне 2,9%.