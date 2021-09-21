МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отметила, что мировой ВВП уже превысил уровень до пандемии, при этом немного ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2021 год — до 5,7% и чуть улучшила на 2022 год — до 4,5%. ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2021 году

"Глобальный ВВП в настоящее время превысил уровень до пандемии, но во многих странах сохраняется отставание в объеме производства и занятости, особенно в развивающихся странах, где уровни вакцинации низкие", — говорится в сентябрьском экономическом прогнозе организации.

В мае ОЭСР прогнозировала рост мировой экономики в 2021 году на 5,8%, в 2022 году — на 4,4%.