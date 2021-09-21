ООН, 21 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в речи на на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что мир находится на грани пропасти и еще никогда не подвергался большей угрозе. Путин заявил о восстановлении российской экономики после пандемии

«Я нахожусь здесь, чтобы объявить тревогу: мир должен пробудиться. Мы стоим на краю пропасти — и движемся в неверном направлении. Наш мир еще никогда не подвергался большей угрозе и не был раздроблен сильнее», — заявил Гутерреш.

Как отметил генсек, мир столкнулся с целым «каскадом кризисов», включая продолжающуюся пандемию, изменение климата, политический и социальный кризис в Афганистане и странах Африки.

Отдельно Гутерреш подчеркнул «вопиющее неравенство» между развитыми и развривающимися государствами, а также отсутствие солидарности между ними тогда, «когда мы больше всего в ней нуждаемся».

«С одной стороны, мы видим, как в рекордно короткое время разрабатываются вакцины, что знаменует собой победу науки и человеческой изобретательности. С другой, мы видим, как этот триумф сводится на нет трагической нехваткой политической воли, эгоизмом и недоверием. Профицит в одних странах. Пустые полки в других. Большая часть обеспеченного мира вакцинирована. В то же время, свыше 90% жителей Африки все еще ждут возможности получить первую дозу», — сказал он, обращаясь к мировым лидерам.

Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня 76-й сессии ГА ООН. Она продлится до 27 сентября.