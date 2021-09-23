МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Законопроект о санкциях США против 35 известных россиян может и не быть принят, к тому же окончательное решение о введении санкций будет за исполнительной властью, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко. В Кремле высказались о возможных санкциях США на российский госдолг

"Это законопроект, еще не закон. То, что нижняя палата за него проголосовала, не значит, что он в этой форме может быть принят", — сказал Родзянко в кулуарах инвестиционного форума AmCham.

"Даже если он будет принят, даже если с этим списком рекомендаций, решает ввести или не ввести санкции исполнительная власть", — добавил он.

Эта повестка, по его словам, может развиваться еще долгое время. "Во-первых, долго, во-вторых, не факт, что это будет в результате", — пояснил Родзянко.

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди ключевых фигурантов списка — премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и ряд других лиц.

Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер.