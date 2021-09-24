САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — ПРАЙМ. Призыв Европарламента расследовать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ показывает, что антироссийская политика ЕС контрпродуктивна и вредит европейскому рынку, заявил РИА Новости депутат регионального парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери.

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"В ответ на призыв европейских парламентариев я бы хотел сказать, что скачок цен на газ и коллапс агропищевого экспорта стали результатами ошибочных решений и санкций ЕС", — сказал депутат.

По его словам, призыв к расследованию выглядит "бесполезным и тенденциозным", поскольку именно ЕС постоянно вводит против России санкции "по несуществующим поводам", которые оказывают на экономику блока "эффект бумеранга".

Вальдегамбери напомнил, что Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе, из государств ЕС.

"Благодаря нашим санкциям Россия, если и не достигла самообеспечения, то определенно сократила зависимость от пищевого импорта. Сельскохозяйственный экспорт Италии за последние семь лет потерял миллиарды долларов. Это вина России или абсурдной политики ЕС?", — сказал он.

Цены на газ в Европе в сентябре бьют рекорды: стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время. При этом "Газпром" ранее уже подчеркивал, что выполняет все заявки по всем твердым контрактам с европейскими потребителями.