МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. США смягчили санкции в отношении "Талибана"*. Так, Минфин США выдал две лицензии, дна из которых разрешает предоставлять населению медикаменты и продукты питания, пишет РБК со ссылкой на сайт Минфина США.

Другая лицензия позволяет проводить транзакции, направленные на оказание гуманитарной помощи.

"Министерство финансов поддерживает отправку гуманитарной помощи народу Афганистана и другие виды деятельности, которые удовлетворят основные потребности людей", — говорится в сообщении на сайте американского министерства.

Ранее Россия и Китай на заседании Совета безопасности ООН выступили за разморозку активов правительства Афганистана, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Сейчас 14 миллионам афганцев грозит голод.

*Террористическая организация, запрещенная в России.