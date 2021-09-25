Минфин США разрешил проводить некоторые транзакции с установившимся властным режимом в Афганистане
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. США смягчили санкции в отношении "Талибана"*. Так, Минфин США выдал две лицензии, дна из которых разрешает предоставлять населению медикаменты и продукты питания, пишет РБК со ссылкой на сайт Минфина США.
Другая лицензия позволяет проводить транзакции, направленные на оказание гуманитарной помощи.
"Министерство финансов поддерживает отправку гуманитарной помощи народу Афганистана и другие виды деятельности, которые удовлетворят основные потребности людей", — говорится в сообщении на сайте американского министерства.
Ранее Россия и Китай на заседании Совета безопасности ООН выступили за разморозку активов правительства Афганистана, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Сейчас 14 миллионам афганцев грозит голод.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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