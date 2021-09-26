МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Более 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в американском штате Монтана, сообщает газета New York Times со ссылкой на власти.

Ранее железнодорожная пассажирская компания США Amtrak сообщала, что поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин в Монтане, в нем в момент аварии было около 150 пассажиров и 13 членов состава. Компания заявляла о пострадавших и об эвакуации пассажиров из поезда. Телеканал CBS со ссылкой на полицию сообщал о трех жертвах.

По словам координатора чрезвычайных служб округа Хилл Аманды Фрикел, "намного более" 50 человек получили ранения, как минимум один человек скончался. Представитель экстренных служб отметила, что на место происшествия отправились спасатели из шести округов.

"Все, кто был жив, извлечены с места крушения", — сообщила Фрикел газете New York Times.

В районе места аварии находятся медицинские вертолеты, пять больниц готовы принять пострадавших, добавила она.