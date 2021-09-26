Украинцам предложили газ по цене в полтора раза больше
Украинские компании повышают цены на газ с 1 октября
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. С 1 октября некоторые украинские компании намерены поднять месячные тарифы на газ для населения, пишет "Обозреватель".
Компания "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" поднимет цены до 31 гривны (84 рубля) за один кубометр. Это, по подсчетам издания, в полтора раза больше, чем в сентябре.
Еще одна компания "КИЇВГАЗЕНЕРДЖІ" повысила также почти в полтора раза цены до 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр. "АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ" тоже пересмотрела стоимость топлива в сторону повышения — до 19,95 гривны (54,1 рубля) с 12,5 гривны (33,9 рубля).
Издание уточняет, что весной все украинцы автоматически перешли на годовой тариф. По месячным тарифам платят только те, кто сам решил на них перейти.
https://1prime.ru/world/20210926/834806182.html
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