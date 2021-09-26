МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. С 1 октября некоторые украинские компании намерены поднять месячные тарифы на газ для населения, пишет "Обозреватель".

Экономист предупредил о тяжелой жизни среднего класса Украины

Еще одна компания "КИЇВГАЗЕНЕРДЖІ" повысила также почти в полтора раза цены до 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр. "АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ" тоже пересмотрела стоимость топлива в сторону повышения — до 19,95 гривны (54,1 рубля) с 12,5 гривны (33,9 рубля).

Издание уточняет, что весной все украинцы автоматически перешли на годовой тариф. По месячным тарифам платят только те, кто сам решил на них перейти.