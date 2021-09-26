МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Монетарное стимулирование экономики (или QE — программа количественного смягчения) вошло в арсенал регуляторов большинства стран мира, однако этот процесс не может продолжаться бесконечно, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

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Эксперт добавляет, что сохранение подобной денежно-кредитной политики на "длинной дистанции" представляется нецелесообразным, потому что регулятор лишается инструментов борьбы с будущими кризисами и в какой-то момент должен смениться стимулирующей бюджетной политикой. Он заключает, что вполне вероятно мы станем свидетелями этого процесса в ближайшее десятилетие.

Михаил Королюк из "ИФК Солид" говорит, что ранее печатание денег было экстренными мерами монетарных властей для чрезвычайных ситуаций, а сейчас стало обыденной ситуацией. Эксперт добавляет, что высочайшая доступность ликвидности в течение длительного времени привела к структурным изменениям – бизнесы и государства привыкли жить в этой реальности и выход из нее будет сопровождаться болью.

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Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что на текущий момент мировая экономика не готова слезать с "печатного станка". Эксперт отмечает, что изымать стимулы действительно тяжело, даже в США, где наиболее развит финансовый рынок – поэтому мировые регуляторы будут всячески пытаться откладывать ужесточение монетарной политики.

"Решение возникающих экономических и финансовых проблем в современной экономике посредством увеличения госдолга и активов на счетах центробанков — вполне естественный процесс ухода от больших потрясений, связанных с банкротством неэффективных игроков и переформатированием рынка труда, чреватых снижением уровня жизни", — отмечает эксперт.