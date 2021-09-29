МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг Евросоюза на уровне "АА" с позитивным прогнозом, говорится в релизе агентства. Постпред России при ЕС назвал контракт Венгрии с "Газпромом" оптимальным

"Наш положительный прогноз отражает реализацию фонда по восстановлению государств-членов евросоюза (NGEU), которая может привести к усовершенствованию, как только будет полностью одобрен и введен в действие конкретный подход к привлечению новых собственных ресурсов Евросоюза", — объясняет агентство.

Агентство сообщает, что ЕС начал заимствования на рынках капитала и привлек 54 миллиарда евро в виде долгосрочного финансирования и планирует привлечь до 750 миллиардов евро к концу 2026 года с ежегодными заимствованиями в размере примерно 150 миллиардов евро в год, в результате чего ЕС станет крупнейшим наднациональным эмитентом.

S&P утверждает, что текущей рейтинг отражает оценку сильных и слабых сторон профиля кредитоспособности ЕС.

Агентство также сообщает, что может повысить рейтинг в течение следующих одного-двух лет, если ЕС подтвердит большую политическую значимость при реализации данной программы и сохранении своей финансовой гибкости.

В рамках саммита лидеров ЕС, который прошел в июле 2020 года, было принято решение о создании фонда восстановления, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики.