МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ВВП Великобритании во втором квартале текущего года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 23,6%, а в квартальном — на 5,5%, сообщает национальное статистическое бюро страны (ONS). Глава ЦБ Китая рассказал о темпах роста экономики страны

Опрошенные порталом Daily FХ аналитики полагали, что показатель вырос на 22,2% в годовом выражении и на 4,8% — в квартальном, как показала предварительная оценка.

При этом уточняется, что объем ВВП страны во втором квартале был всё ещё на 3,3% ниже, чем в последнем докризисном четвертом квартале 2019 года.

Рост в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, во втором квартале 2021 года составил 5,6% в квартальном выражении. Строительный сектор вырос на 3,8% в квартальном выражении.

В первом квартале 2021 года снижение ВВП Великобритании составляло 6,1% в годовом выражении, а в квартальном — 1,6%. В 2020 году экономика страны сократилась на 9,8% — рекордное падение за всю историю подсчетов.