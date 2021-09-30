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2021-09-30T12:07:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210930/834832921.html
Китайский девелопер Evergrande выплатил первые 10% по обязательствам
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КИТАЙСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР EVERGRANDE В ЧЕТВЕРГ ВЫПЛАТИЛ ПЕРВЫЕ 10% ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ИСТЕКАЕТ В СЕНТЯБРЕ — ЗАЯВЛЕНИЕ Новость дополняется ПРАЙМ, 30.09.2021
evergrande, кнр, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. КИТАЙСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР EVERGRANDE В ЧЕТВЕРГ ВЫПЛАТИЛ ПЕРВЫЕ 10% ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ИСТЕКАЕТ В СЕНТЯБРЕ — ЗАЯВЛЕНИЕ
Новость дополняется