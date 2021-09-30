МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно выросло

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США на 6,6% в пересчете на год, что соответствует второй оценке. Согласно первой оценке, американская экономика увеличилась на 6,5%.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США за квартал, по третьей оценке, составили 12% в пересчете на год после роста первого квартала на 11,4%. Вторая оценка предполагала рост на 11,9%, первая — на 11,8%.

В то же время в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 12,2%, что соответствует первой и второй оценкам.

В первом квартале 2021 года ВВП США вырос на 6,3% в пересчете на год и на 0,5% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

По итогам прошлого года экономика США снизилась на 3,4%. Такое снижение крупнейшей мировой экономики стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это было первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%. В четвертом квартале 2020 года ВВП США вырос на 4,5% в пересчете на год и снизился на 2,3% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Данные по ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.