КАРАКАС, 2 окт — ПРАЙМ. Власти Венесуэлы 1 октября деноминировали национальную валюту, сократив шесть нулей для облегчения расчетов, однако опрошенные РИА Новости жители Каракаса настроены скептически и указывают на немедленную девальвацию боливара по отношению к доллару.

"Деноминация позволит нам упростить управление счетами, потому что стало так много нулей, что их было нелегко вычислить. Но проблема сейчас заключается в росте курса доллара, и все венесуэльцы знают, что когда доллар растет, цены растут автоматически", — рассказала РИА Новости 35-летняя госслужащая Ванесса Лопес.

Экономист объяснил, почему пока не стоит ждать кризиса

Правительство Венесуэлы неоднократно заявляло, что противостоит заграничной экономической агрессии, которая негативно влияет на национальную валюту. Экономист Паскуалина Курсио из Университета Симона Боливара также заявил РИА Новости, что атака на боливар из США является причиной гиперинфляции с 2013 года.

"Обесценивание боливара стимулируется публикацией на интернет-сайтах его нереального курса, это фикция и манипуляция денежной шкалой нашей валюты. В одночасье и без причин обменный курс повышается с 3 500 000 до 4 500 000 боливаров за доллар без какого-либо экономического обоснования. Это политика нападения на венесуэльский народ", — сказал Курсио.

Россана Кассаро, владелица магазина детской одежды, считает, что правительство должно принять меры по контролю над инфляцией и увеличению национального производства.

"Пока инфляция не контролируется, ситуация не изменится, и через несколько лет они уберут еще шесть нулей. Экономическая ситуация будет ухудшаться и дальше, потому что в стране очень мало производства. Удаление нулей ничего не решит и на этот раз", — сказала Кассаро.

Правительство Венесуэлы деноминирует национальную валюту в третий раз за 13 лет. Впервые это произошло во время правления Уго Чавеса в 2008 году, после чего в 2018 году это сделал президент Николас Мадуро.

Для новой реформы Центральный банк Венесуэлы выпустил пять новых банкнот номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров и монету в один боливар. Новые банкноты начнут циркулировать в понедельник, 4 октября, и до уведомления ЦБ страны будут ходить в обращении наравне со старыми.