МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до минимального с апреля уровня, до 56,2 пункта с 59 пунктов в августе, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Эксперт назвал абсурдными заявления о риске дефолта США

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 56,1 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в августе, по окончательной оценке, снизился также до 56,4 пункта, что также стало минимумом в апреля. В августе показатель составил 59 пунктов. Ожидалось снижение показателя до 56,3 пункта.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в сентябре, по окончательной оценке, снизился до минимума за семь месяцев и составил 55,5 пунктов против августовских 60 пунктов и предварительной оценки в 55,3 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 56,2 пункта с 60,8 пункта в августе против уровня предварительной оценки в 56 пунктов. Аналитики ожидали показатели на уровне в 55,3 пункта и 56 пунктов соответственно.

Композитный индекс деловой активности во Франции в сентябре, по окончательной оценке, снизился до минимума за пять месяцев в 55,3 пункта с уровня августа в 55,9 пункта против предварительной оценки в 55,1 пункта. PMI страны в сфере услуг опустился до 56,2 пункта с 56,3 пункта месяцем ранее. По предварительной оценке, снижение оценивалось на уровне в 56 пунктов. Аналитики прогнозировали показатели на уровнях предварительной оценки в 55,1 пункта и 56 пунктов соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.