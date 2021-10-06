МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-сентябре 2021 года увеличился на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 188,868 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России. В Евросоюзе планируют обсудить nовышение независимости от импорта газа

"По предварительным данным таможенной статистики в январе-сентябре 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 188 867,7 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 29,4%", — сообщает ФТС.

В сентябре стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 21,633 миллиарда долларов (сокращение по сравнению с августом на 3,4%).

При этом импорт машиностроительной продукции сократился на 8,2% и составил 10,996 миллиарда долларов, текстильных изделий и обуви — на 4,8% до 1,418 миллиарда долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 1,3% до 1,970 миллиарда долларов, а химической продукции — возрос на 2,6% до 4,164 миллиарда долларов.

В импорте машиностроительной продукции в сентябре по сравнению с августом закупки летательных аппаратов сократились в 4,5 раза, судов и плавучих средств — на 30,1%, средств наземного транспорта — на 2,3%. При этом закупки железнодорожных локомотивов увеличились в 3,3 раза, электрооборудования — на 6,2%, оптических инструментов и аппаратов — на 3,2%, механического оборудования — на 1,3%. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с начала года вырос на 15,3%

В импорте текстильных изделий и обуви сократились закупки обуви на 8,3%, трикотажной одежды – на 5,3%, текстильной одежды — на 5%, химического волокна — на 4,9%, химических нитей — на 0,4%. При этом возросли поставки хлопка на 34,7%, текстильных материалов – на 14,5 %, готовых текстильных изделий – на 8,3%, трикотажного полотна – на 3,3 %.

В импорте продовольственных товаров и сырья для их производства поставки растительного масла сократились на 22,5%, табака — на 15,1%, овощей — на 5,3%, молочных продуктов — на 2,4%. При этом возросли закупки мяса и субпродуктов на 29,6%, рыбы — на 9%, зерновых культур — на 4,7%, фруктов и орехов — на 4,6%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 3,5%, сахара — на 3,1%.

В импорте химической продукции закупки фармацевтической продукции возросли на 14,7%, продукции органической и неорганической химии — на 8,9% мыла и синтетических моющих средств — на 4,9%. При этом поставки полимеров и каучука сократились на 3,9%, парфюмерно-косметических товаров — на 2,8%.