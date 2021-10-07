ПАРИЖ, 7 окт — ПРАЙМ. Москва и Киев должны соблюдать положения договора по транзиту газа, заявил представитель МИД Франции.
Руководство Газпрома считает, что было бы выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы экспорта газа в Европу по новым маршрутам, но так делать не нужно, подчеркнул ранее президент РФ Владимир Путин.
"Мы приняли это заявление к сведению", — заявил представитель МИД Франции в четверг, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать слова российского лидера.
"Между компанией "Газпром" и Украиной существует договор о транзите газа. Стороны должны соблюдать его условия", — подчеркнул представитель ведомства.
https://1prime.ru/world/20211007/834902428.html
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