ПАРИЖ, 7 окт — ПРАЙМ. Москва и Киев должны соблюдать положения договора по транзиту газа, заявил представитель МИД Франции. На Украине оценили, хватит ли им запасов газа на зиму

Руководство Газпрома считает, что было бы выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы экспорта газа в Европу по новым маршрутам, но так делать не нужно, подчеркнул ранее президент РФ Владимир Путин.

"Мы приняли это заявление к сведению", — заявил представитель МИД Франции в четверг, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать слова российского лидера.

"Между компанией "Газпром" и Украиной существует договор о транзите газа. Стороны должны соблюдать его условия", — подчеркнул представитель ведомства.