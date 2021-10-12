МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в июне-августе снизилась до 4,5% с 4,6% в мае-июле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Аналитики прогнозируют снижение доверия инвесторов к экономике Германии

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ.

Годом ранее безработица в стране находилась также на уровне 4,5%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в июне-августе составило 1,51 миллиона человек, сократившись на 126 тысяч по сравнению с показателем за март-май и на 33 тысячи по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в июне-августе снизилось в годовом выражении на 49 тысяч и составило 32,416 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,3%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 7,2% в годовом выражении, а без учета — на 6%.