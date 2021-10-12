МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Присуждение Нобелевской премии по экономике одновременно и за теорию, и за практику сократило разрыв между наукой и реальной жизнью, считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стал канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

Кард был удостоен половины премии "за эмпирический вклад в экономику труда". Ангрист и Имбенс были удостоены второй части премии "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

"В экономических и общественных науках вообще эксперименты делать крайне сложно, потому что в большей части сценариев это сталкивается с большим рядом барьеров, от неэтичности до издержек. Естественные эксперименты обходят эту проблему и позволяют сделать выводы о причинно-следственной связи на основе тех данных, что мы видим в реальности, потому что ситуация просто произошла так, как произошла. Без этого многие аргументы — это лишь хорошо аргументированные предположения", — объяснил Кривошея.

"Так произошло, например, и с гипотезой о том, что изменение минимальной оплаты труда влияет на безработицу, которую один из лауреатов этого года, собственно, и опроверг. Это само по себе изменило то, как регуляторы по всему миру использовали этот инструмент в своей политике. Но что, возможно, еще важнее, — открыло возможности для новых исследований, где причинно-следственные связи можно установить как на уровне страны, так и на уровне отдельных организаций", — добавил он.

По словам эксперта, сейчас естественные эксперименты становятся все более популярными в естественных науках и позволяют еще больше сократить разрыв между академией и практическими рекомендациями.

"Нобелевская премия этого года во многом присуждена за естественные эксперименты. Эксперименты — один из важнейших инструментов в науке, потому что именно по ним можно понять причинно-следственную связь, а на основе нее давать более точные практические рекомендации", — заключил Кривошея.