МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в августе вырос на 0,8% к июлю, сообщает национальное статистическое бюро страны. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ожидаемо ускорилась

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, полагали, что показатель вырос на 0,2% в месячном выражении.

В годовом выражении показатель вырос на 3,7%, ожидался рост на 3,1%.

В июле промпроизводство в Великобритании поднялось на 0,3% в месячном выражении, а в годовом выросло на 4,4%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в августе в месячном выражении поднялся на 0,5%, прогнозировался рост на 0,1%. В годовом исчислении показатель вырос на 4,1%, что совпало с прогнозами аналитиков.