ВАРШАВА, 13 окт — ПРАЙМ. Польское правительство приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский. Белоруссия отрицает влияние санкций на выполнение бюджетных обязательств

В настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки.

"Кабинет министров принял законопроект о строительстве ограждения польской границы с Белоруссией", — написал Каминьский в Twitter.

Он пояснил, что проект, который теперь поступит в парламент, предполагает "создание надежного, высокого ограждения, оснащенного также системой мониторинга и обнаружения движения".

По предварительным данным, реализация проекта обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов).

По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября было зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.