МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock по итогам первых трёх кварталов выросла на 26% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 4,258 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. "Роскосмос" объяснил снижение чистой прибыли в 42 раза

Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, составила 27,59 доллара против 21,84 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 22%, до 14,268 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Blackrock выросла на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 1,69 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 10,95 доллара после 9,22 доллара годом ранее. Выручка выросла на 16%, до 5,05 миллиарда долларов.

На предварительных торгах в Нью-Йорке акции компании дорожают на 0,4%.

Blackrock — крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.