ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Инфляция стала одной из главных тем обсуждений участников осенней сессии МВФ и Всемирного банка, рассказал журналистам замминистра финансов России Тимур Максимов. Замглавы Минфина объяснил цели внешних займов России

"Первая встреча была посвящена ситуации в мировой экономике, тема инфляции тоже звучала. Я бы сказал, она была одной из главных тем, которая обсуждалась на первой сессии. Звучали разные точки зрения — от риска стагфляции до более оптимистичного взгляда на вещи с оценкой, что все будет хорошо. Но при этом всеми, конечно, признавалось, что инфляционный шок, который случился в результате пандемии и разрыва цепочек поставок, оказался не таким краткосрочным, как все планировали. Это понимание пришло. А относительно дальнейшей траектории инфляции скорее больше неопределенности, чем уверенности", — сказал он.

Замминистра отметил, что энергетический кризис звучал в контексте инфляционной ситуации. "Говорилось, что к тому эффекту от разрыва цепочек поставок сейчас добавился этот временный скачок или всплеск цен на энергоресурсы с соответствующей трансляцией в цены на электроэнергию. Эти два компонента делают инфляционный шок более длинным, чем все рассчитывали", — указал он.

"Оценки тех стран, которые напрямую затронуты этим явлением — и инфляционным шоком от разрыва цепочек, и инфляционными последствиями от ситуации на рынке энергетического сырья — говорили о том, что этот эффект будет отыгран во второй половине 2022 года. Будет это так или нет — время покажет. Может, еще какие-то эффекты появятся проинфляционного или дезинфляционного характера. Пока перспектива им видится такая, что в течение года для них эта ситуация будет отыграна", — добавил Максимов.