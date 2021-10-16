МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Украинский журналист Юрий Бутусов ан своей странице в соцсети Facebook пишет, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил своего главу США Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны.

"Зеленский дал пощечину Байдену. <…> В очередной раз сорван конкурс по избранию Специального антикоррупционного прокурора. Члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал", — пишет журналист.

Бутусов напоминает: в стране уже 14 месяцев вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора. Эта должность, считает публицист, представляет собой один из главных элементов системы по борьбе с коррупцией на Украине.

Автор поясняет, что Байден на переговорах с Зеленским 30 августа добился от украинского президента подписания декларации о "немедленном разблокировании конкурса по главе САП". Однако украинский коллега не спешит выполнять свои обещания.

"Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский по сути нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои "немедленные" обещания и договоренности. Актер Голобородько, который послал подальше МВФ, не додумался послать подальше президента США, а президент Зеленский это сделал. Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины", — сетует журналист.

Бутусов пришел к парадоксальному выводу: эти события, по его мнению, указывают, что Зеленский якобы работает на Россию, "торгуя национальными интересами", таким образом он посылает сигналы президенту России Владимиру Путину.

"Провал антикоррупционной реформы, провал спецопераций нашей разведки в России и Беларуси, провал судебной реформы, санкции против Коломойского, которые ввели США, но которые не ввела Украина — все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений", — отметил он и подытожил, что "выбросить российских агентов из офиса президента" сейчас могут только уличные протесты.