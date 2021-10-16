МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Следует правильно интерпретировать слова со стороны российских производителей фанеры о том, что цены на продукцию вырастут, призвал гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов, комментируя в эфире радио BFM ситуацию с возможным дефицитом и ростом цен на российскую фанеру для европейского рынка.

"Давайте правильно интерпретировать слова со стороны наших производителей о том, что цены вырастут. Это не угроза повышения цен со стороны российских компаний, это экономические реалии", — сказал эксперт.

Российский производитель фанеры пригрозил Европе дефицитом и ростом цен

"В Еврокомиссию обратились два-три предприятия из Прибалтики, с жалобой на демпинг со стороны российских производителей. Это произошло в 2020 году, мы помним, что рынки серьезно лихорадило. Цены начали расти, но до этого в течение нескольких лет цены на фанеру падали на всех мировых рынках. И в этих условиях компании из Евросоюза, производители фанеры, не могли конкурировать с российским производством. У нас другие запасы сырья, у нас другие объемы производства. Огромное количество фанеры потребляется различными отраслями Европы. И в настоящий момент конъюнктура цен такова, что, даже если введут пошлины европейцы, они вынуждены будут покупать эту фанеру дороже", — объяснил Иртуганов.

По данным РБК, в ответ на возможное введение Еврокомиссией "антидемпинговой" пошлины в размере 15%, российские производители могут поднять экспортные цены на фанеру. О планах поднять цены уже заявила компания "Свеза" Сергея Мордашова. Она занимает 16% европейского рынка.