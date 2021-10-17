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2021
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Япония создаст фонд в $875 млн для защиты экономической безопасности
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Власти Японии решили создать фонд в размере 100 миллиардов иен ($875 миллионов) в следующем 2022 году. Как пишет Nikkei Asia, фонд необходим для развития современных технологий и... ПРАЙМ, 17.10.2021
экономика, мировая экономика, новости, япония, экономика, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Власти Японии решили создать фонд в размере 100 миллиардов иен ($875 миллионов) в следующем 2022 году. Как пишет Nikkei Asia, фонд необходим для развития современных технологий и обеспечения экономической безопасности страны.
Средства на пять лет для фонда будут выделены из государственного бюджета.
Инвестиции из фонда получат университеты и компании для исследований и разработок в технологических сферах, которые правительство страны считает приоритетными.
В частности, при помощи денег из фонда японские власти надеются предотвратить отток исследователей и технологий.
Не смотря на то, что Япония обладает развитой исследовательской инфраструктурой, стране, отмечает издание, трудно удержать талантливых специалистов, отчасти из-за нехватки средств. Помимо этого страна сталкивается с риском того, что недостаточно финансируемые компании будут выкуплены иностранными конкурентами.