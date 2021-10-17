МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Власти Японии решили создать фонд в размере 100 миллиардов иен ($875 миллионов) в следующем 2022 году. Как пишет Nikkei Asia, фонд необходим для развития современных технологий и обеспечения экономической безопасности страны. Экспорт вакцин из России превысил $700 миллионов

Средства на пять лет для фонда будут выделены из государственного бюджета.

Инвестиции из фонда получат университеты и компании для исследований и разработок в технологических сферах, которые правительство страны считает приоритетными.

В частности, при помощи денег из фонда японские власти надеются предотвратить отток исследователей и технологий.

Не смотря на то, что Япония обладает развитой исследовательской инфраструктурой, стране, отмечает издание, трудно удержать талантливых специалистов, отчасти из-за нехватки средств. Помимо этого страна сталкивается с риском того, что недостаточно финансируемые компании будут выкуплены иностранными конкурентами.