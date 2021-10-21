МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 октября, снизилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 290 тысяч, вновь обновив минимум с марта 2020 года, сообщило в четверг министерство труда страны. Фьючерсы на индексы Уолл-стрит умеренно снижаются

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали, наоборот, роста до 300 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 9 октября, был пересмотрен до 296 тысяч с 293 тысяч.

Кроме того, среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 15,25 тысячи с пересмотренного уровня прошлой недели — до 319,75 тысячи. Предыдущий показатель был пересмотрен до 335 тысяч с 334,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 октября, снизилось на 122 тысячи с показателя предыдущей недели — до 2,481 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 2,603 миллиона с 2,593 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.