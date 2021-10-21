МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в сентябре выросло на 7% по сравнению с показателем августа — до 6,29 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали рост показателя до 6,09 миллиона. Показатель августа сохранился на уровне 5,88 миллиона.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в сентябре составили 5,59 миллиона, увеличившись в месячном выражении на 7,7%, а в годовом — снизившись на 3,1%. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 13,8% — до 359,7 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в сентябре составило 700 тысяч (в месячном выражении рост на 1,4%, в годовом — на 4,5%). Средняя цена такой недвижимости выросла на 9,3% в годовом выражении — до 297,9 тысячи долларов.

В релизе отмечается, что средняя цена всех типов жилья в сентябре выросла в годовом выражении на 13,3%.

По данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила менее 1%, не изменившись с августа, а также с сентября прошлого года.