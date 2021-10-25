МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Международная промышленная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя", которая должна была пройти в ноябре в Джакарте, перенесена на 2022 год в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий в Индонезии, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий в Индонезии принято решение о переносе выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя" в г. Джакарта (Индонезия) на 2022 г", — сообщили в министерстве.

Новая дата проведения "Иннопрома" будет анонсирована дополнительно, добавили в Минпромторге.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В апреле текущего года выставка впервые прошла за пределами России — в Ташкенте. По ее итогам были подписаны контракты на выполнение 33 проектов с привлечением российских инвестиций в размере 2,2 миллиарда долларов.