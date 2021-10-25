КИЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Украинцы платят за коммунальные услуги больше, чем год назад, задолженность за их оказание увеличивается, люди не в состоянии угнаться за растущими тарифами, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

Политик обратил внимание на то, что сумма начисленной населению оплаты за коммунальные услуги в августе была на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 134% больше, чем за август 2019-го. В целом же с начала года было начислено на 38% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 62% больше, чем за восемь месяцев 2019-го.

При этом задолженность по оплате коммунальных услуг, накопленная населением к концу августа текущего года, за год выросла на 13,4% или на 282,6 миллиона долларов.

"Эти цифры говорят сами за себя. Люди стараются изо всех сил, чтобы погасить имеющиеся долги, но они не в состоянии угнаться за растущими тарифами", – цитирует Бойко пресс-служба политсилы.

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"На фоне роста мировых цен на углеводороды, падения газа внутренней добычи, роста энергетической бедности, власть демонстрирует непонимание проблем в этой сфере. Сейчас крайне важно наращивать внутреннюю добычу газа для обеспечения потребностей населения и бюджетников государством, тем более, что добыча углеводорода из-за истощения скважин сократилась. Однако власть упорно продолжает выделять на развитие минерально-сырьевой базы 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов — ред.), которые по факту даже не финансируются полностью", — пояснил Бойко.

Депутат обратил внимание, что его фракция предлагает конкретные шаги, которые помогут спасти от катастрофы жилищно-коммунальную сферу и выбраться людям из долговой ямы. Фракция внесла поправки в проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", которые, в частности, предусматривают увеличение расходов для предоставления льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кабинет министров ранее одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду Украины проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%, на сектор безопасности и обороны будет предусмотрено 5,95% ВВП.